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Лыжные гонки

5 марта, 17:37

Панжинский назвал ошибки Коростелева в масс-старте на молодежном чемпионате мира

Руслан Минаев

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский прокомментировал выступление российского лыжника Савелия Коростелева в масс-старте на 20 км на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет.

Коростелев завоевал серебро, уступив немцу Элиасу Кеку всего 0,3 секунды.

«Савелий лидировал почти всю дистанцию. Он пытался держать высокий темп, но, к сожалению, после каждого спуска группа вновь собиралась, сложно было сделать отрыв, — цитирует Панжинского ТАСС. — Видно было, что Савелий сильнее всех остальных, но резкости рывка не хватило. Он делал все правильно, грамотно проходил технически сложные участки. В таком массовом финише всегда найдется сильный и взрывной спортсмен. Немец Кек здесь выиграл серебряную медаль в спринте, это действительно очень скоростной спортсмен, сегодня он оказался чуть расторопнее».

Панжинский назвал результат Коростелева достойным.

«Это серебро — прекрасный результат. Первая награда наших лыжников на международном уровне за четыре года. Да, нет победы, но тем не менее отличная, достойная гонка», — сказал он.

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Источник: ТАСС
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Александр Панжинский
Савелий Коростелев
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