Александр Легков: "Второе место Непряевой и Большунова в КМ - огромный успех"

Олимпийский чемпион-2014 по лыжным гонкам Александр Легков заявил, что считает огромным успехом вторые места Натальи Непряевой и Александра Большунова в общем зачете Кубка мира.

- Несомненно, второе место Непряевой и Большунова - огромный успех для российских лыж, - приводит слова Легкова ТАСС. - Наши лыжницы 13 лет ждали такого результата, и потрясающе, что это наконец произошло. Несомненно, жалко за результат Саши по итогам сезона - он сумел навязать борьбу Клебо, но разница в очках оказалась минимальной, 30 лет ждали этого Кубка мира, но будем надеяться, что это только начало.

Напомним, победителями Кубка мира стали норвежцы: Ингвильд Остберг и Йоханнес Клебо.

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