Александр Легков: «У зимников ситуация с проведением соревнований при пандемии проще, чем у футболистов»

Знаменитый лыжник Александр Легков в интервью «Известиям» сравнил атмосферу при проведении без зрителей соревнований в футболе и лыжных видах спорта, а также оценил вероятность отмены этапов Кубка мира в предстоящем сезоне в зимних видах, который стартует в конце года.

— Футболу, мне кажется, тяжелее. Потому что здесь все игры зависят от болельщиков. Когда сидишь на трибунах, где мало зрителей, ощущаешь себя как на тренировке. Люди к этому не привыкли. У нас в лыжных гонках все-таки проще. Зрители занимают места вдоль всей трассы и кажется, что их не так много. А тех, что на трибунах стадиона, ты практически не слышишь. На футболе или хоккее влияние болельщиков на игру намного больше.

Я понимаю, что такое COVID-19, сам им переболел в июле. Непонятно, к кому прилетает болезнь и кто как с этим справляется. У каждого своя история с этим коронавирусом. Поэтому всем надо быть аккуратней, носить маски, даже если уже есть антитела. Это вопрос социальной ответственности. Люди же не знают, что ты здоров, а ты не будешь ходить и кричать на каждом углу, что уже переболел. В любом случае очень хочу, чтобы все это быстрее пошло на спад и болельщики приходили на матчи. Это важно и для них, и для футболистов. При полных трибунах другое ощущение игры.

— Как думаете, федерациям по зимним видам спорта стоит до упора держаться за возможность проводить соревнования, или часть этапов Кубка мира уже можно отменять?

— Думаю, у зимников ситуация проще. Соревнования в основном проходят на открытом воздухе и на более просторных площадках. Когда в марте отменяли последние этапы Кубка мира по лыжным гонкам, это, на мой взгляд, было вызвано всеобщей паникой начала пандемии. Тогда еще врачи не понимали, что делать. Коронавирус был чем-то новым. Сейчас заболевших больше, а ограничения уже не такие серьезные. Поэтому, надеюсь, лыжный сезон состоится. Ребята будут бегать, а мы станем приезжать и болеть. Все-таки в лесах и горах, на многокилометровых трассах, в незамкнутом пространстве проводить состязания проще, чем на футбольных и хоккейных стадионах.

— Вы сказали насчет профессиональных соревнований. А что делать с массовыми, вроде «Лыжни России»? Их стоит проводить, если уровень заболеваемости останется тот же, что сейчас?

— Если он сохранится на нынешнем уровне, то надо быть аккуратней. Не знаю, как здесь быть. Вопрос спорный. Надо об этом задуматься, потому что на таких соревнованиях на старте стоит огромное количество народу — около тысячи человек. Кто-то может болеть и, сам того не зная, передавать инфекцию другим участникам.