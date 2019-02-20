Александр Легков: "Шанс выиграть у Клебо есть"

Российский лыжник, олимпийский чемпион Сочи Александр Легков - о предстоящем чемпионате мира. Он считает, что у него есть шанс победить норвежца Йоханнеса Клебо.

– В Австрии стартует чемпионат мира, и главная афиша в мужских соревнованиях – это битва наших с норвежцами и особенно Йоханнесом Клебо. Как его обыграть?

– Были же победы над Клебо в этом году. Значит, есть шанс против него, объективно можно бороться и выигрывать. Как я это вижу – он сильный спортсмен, но все же лучше в спринте, чем на дистанции. Так что на дистанции от него можно убегать. У наших ребят на это есть силы.

– Его самоуверенность, как на этапе в Руке, где было одно из поражений, может сыграть нашим на руку?

– Думаю, он вынес из этого урок и такого больше себе не позволит. Ошибаться может любой, безусловно, тот проигрыш Большунову – это его ошибка, и он это понимает. И запомнит надолго. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью Александра Легкова - здесь.