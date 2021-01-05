Александр Легков прокомментировал триумф россиян в индивидуалке на «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

«Посмотрите в протокол! От мужиков, конечно, ожидали таких результатов. Как иначе? Ребята хорошо бегут коньком, отлично идут в генерале, — сказал Легков «СЭ». — Так что иначе и невозможно было представить. Если бы не выступили так хорошо, тогда пошли бы опасения за форму. Стоит отметить смазчиков, о них обычно никто не говорит. Сегодня никаких проблем не было с лыжами, работали идеально. Спортсмены молодцы, вопросов нет, но и лыжи надо подготовить хорошо для таких результатов».

(Сергей Федоров)