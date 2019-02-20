Александр Легков: "На чемпионат мира поехали все, кто этого достоин"

Российский лыжник, олимпийский чемпион Сочи Александр Легков - о предстоящем чемпионате мира. Он считает состав сборной России на турнир оптимальным.

– В целом состав сборной вам нравится? Кого-то добавили бы, убрали?

– Да, я бы сказал, что все сильнейшие в обойме, все по делу. Понятно, что кто-то едет на усмотрение тренерского совета, но они в курсе, кто в каком состоянии. На мой взгляд, в Зефельде все, кто этого достоин. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью Александра Легкова - здесь.