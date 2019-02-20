Александр Легков: "История с переходом в биатлон была бы крутая, но поезд уже ушел"

Российский лыжник, олимпийский чемпион Сочи Александр Легков заявил, что не собирается заниматься биатлоном.

– Вы попросили перезвонить, поскольку были на тренировке. Продолжаете поддерживать форму? Может быть, все-таки к переходу в биатлон готовитесь?

– Нет, нет, какой биатлон! Это было на одну любительскую гонку, Антон Шипулин не смог, попросили пробежаться. История, конечно, была бы крутая с переходом, но поезд уже ушел. Даже если захотеть обратно на лыжню, то это надо становиться спортивным монахом, переходить в режим одиночества на полгода и подниматься. Это несерьезно, посмотрите, какая у нас молодежь сильная. Ведь с ней придется бороться! И мне уже не 20 лет, а 35. Закидывать словами, что я возвращаюсь, не получится, придется все на деле доказывать.

Хотя… Наверное, где это и возможно, иногда я задумываюсь о возвращении. Потому что когда я смотрю до сих пор лыжные гонки и тренируюсь, меня все-таки разрывает от того, что очень хочется снова почувствовать этот адреналин от побед, борьбы, конечно, этого не хватает. Любому спортсмену трудно уходить из спорта, в котором он провел всю свою жизнь. Но все должно быть вовремя. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью Александра Легкова - здесь.