Александр Легков: «Хочется верить, что лыжи станут популярнее биатлона»

Олимпийский чемпион-2014 в марафоне, бронзовый призер чемпионата мира-2013 Александр Легков признался, что ему понравилось работать комментатором лыжных гонок на Первом канале.

36-летний Легков комментировал эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), где сборная России стала первой.

— Не знаю, в этот раз все получилось спонтанно, — сказал Легков. — Я был на мероприятии. Звонит Елена Валерьевна. «Саша, выручай». У самой голоса нет, хрипит. А мне тоже было дико неудобно. Все-таки нашли выход. Это был дебют лыжных гонок на Первом, понимал, как это важно.

Это же лыжные гонки! Они с любой стороны прекрасны. Если буду здесь и меня позовут еще — да с удовольствием. Это ведь лучший вид спорта.

Хочется верить, что после сегодняшнего показа лыжи на один-два шага станут популярнее биатлона. Выиграть в Норвегии, да еще двумя командами — это дорогого стоит. А показать все это в прямом эфире на Первом канале, в выходной, когда большинство людей дома, просто круто.

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