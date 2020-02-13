Александр Легков: «Если сезон проходной, то скандинавы и европейцы выступают расслабленно»

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился мнением о предположении, что норвежец Йоханнес Клебо расслабленно проводит сезон, в котором нет ни чемпионата мира, ни Олимпийских игр.

— Мне кажется, не только Клебо, но и все скандинавы, да и все европейские лыжники так поступают, — цитирует Легкова News.ru. — В этом действительно есть проблема: если сезон в какой-то степени проходной, то все они выступают по его ходу несколько расслабленно, поскольку «заточены» на более крупные и значимые старты.

— В этой связи не перебарщивают ли российские болельщики с восторгами в адрес Большунова, чьи заслуги, разумеется, никто не преуменьшает, но его огромный отрыв в Кубке мира — еще и следствие прохладного отношения соперников к стартам в проходном сезоне?

— Ну а почему мы не должны быть в восторге, если Александр выступает действительно прекрасно? Надо всегда радоваться победам — не важно, когда, где и как они достигнуты.