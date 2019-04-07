Александр Легков: "Да темп детский был, честно говоря"

Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков приехал в Ханты-Мансийск поучаствовать в Югорском марафоне, помня о том, что в прошлом он представлял на внутренней арене именно этот регион.

Легков, не выступавший на больших лыжных стартах ровно год, перед началом гонки скромно говорил о том, что нацелен на то, чтобы быть близко к тройке призеров, а в итоге упустил победу лишь на самом финише.

– Алексей Петухов нечаянно палкой задел, – объяснил Легков. – Случайно получилось – у него палка сломалась, а чтобы взять другую, нужно было пересечь трассу. Я его пропустил, он потянулся за новой палкой, ну и острием другой палки прочертил по щеке. Никаких проблем.

– Ваш 2014-й номер – случайность?

– Сюрприз от организаторов. Про номер ничего не знал, но подумал на стартовой прямой – неужели буду стартовать так далеко? Но нет, поставили табличку, что стартую в первом ряду. С организацией все было отлично.

– Президент WorldLoppet Юха Вильямаа заявил, что трасса была в отличном состоянии.

– Он прав, трасса просто идеальная. Накануне марафона я нашел полтора часа, чтобы покататься. В лесу вообще была настоящая каша, ехать сложно, а на открытых участниках, несмотря на солнце, лыжи катили, поскольку снег зернистый. На старт же вышли и с первых метров поняли, что трасса будет отличной, лыжи у всех, наверное, катили.

– Скорость легко выдержали?

– Да темп детский был, честно говоря. Как и в прошлом году. Тогда только Александр Большунов начал работать и всех разогнал. В этом году мы пешком передвигались, можно сказать. Буквально три-четыре раза за всю гонку у меня пульс вышел за пределы первой-второй зоны, а это обычная тренировка. (Андрей Шитихин)

Полностью интервью Легкова в ближайшее время в "СЭ"