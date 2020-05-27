Бронзовый призер Олимпиады-2014 Илья Черноусов опубликовал фото с тренировки в своем Instagram. Ранее стало известно, что он будет выступать за сборную Швейцарии.

- Пора на пробежку, погодка просто шепчет: «Пора побегать», — подписал фото Черноусов.

— Ждем на Кубках мира, — написал ему олимпийский чемпион Александр Легков.

33-летний лыжник не выступал за сборную России с середины 2016 года и принимал участие только в коммерческих гонках.

Жена Черноусова — швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин. Пара воспитывает двоих детей.

На Олимпиаде-2014 Черноусов завоевал бронзу в 50-километровой гонке. Первые два места заняли его соотечественники Александр Легков и Максим Вылегжанин. Позднее оба были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Золото должно было достаться Черноусову, однако оба подали апелляции в CAS и сохранили награды.