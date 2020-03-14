Александр Легков: «Большунов и без отказа норвежцев выиграл бы Кубок мира»

Олимпийский чемпион-2014 Александр Легков в интервью «Известиям» отметил, что Александр Большунов выиграл бы общий зачет Кубка мира и без отказа сборной Норвегии участвовать в заключительных этапах.

— Вас не расстроило то, как оформился триумф Большунова? Не в конкретной гонке, а из-за отказа норвежцев лететь в Северную Америку...

— Это вопрос к ним. И абсолютно не важно, что Большунов стал обладателем Кубка мира в тот момент, как норвежцы решили не ехать в Канаду. Если они принимают такое решение, то это их право, и никто не должен вспоминать об этом, анализируя успех Александра. У него был большой отрыв по очкам еще до этого. Я думаю, отказ Норвегии лететь за океан сыграл очень небольшую роль в его победе. Мало что изменилось бы, если бы они поехали в Канаду. Поэтому полагаю, все нормально. Не поехали — значит, не поехали. То, что они так решили, вопрос к норвежцам, а не к Большунову. И причины такого решения — это их проблемы, а не Александра или всех нас. Он бы все равно обязательно выиграл бы Кубок мира. Выиграл бы и без этого отказа Норвегии от участия.

— То есть спустя годы никто не вспомнит об истории с отказом норвежцев от участия в последних этапах Кубка мира?

— Я не знаю, кто у вас там вспомнит об этом. Может быть, вы журналисты что-то вспомните. Но моя точка зрения: Большунов и без этого отказа норвежцев выиграл бы Большой хрустальный глобус. В протоколе же про этот отказ не пишется. Там четко указано, что Большунов завоевал столько-то медалей в конкретном сезоне и выиграл общий зачет. Поэтому можно только порадоваться за него и весь российский спорт, который завоевал первый в постсоветской истории Большой хрустальный глобус в мужских лыжных гонках.