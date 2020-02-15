Александр Легков: «Большунов безумно силен»

Олимпийский чемпион-2014 Александр Легков в интервью «Известиям» отметил, что Александр Большунов вырос как спортсмен.

— За счет чего Большунов лидирует в этом сезоне с таким отрывом?

— Он здорово ведет свою гонку. В принципе, ему не могут помешать даже норвежцы, хотя они пытались пускать вперед часть своих ребят, которые наращивали бы темп. Но ничего этого у них не получается, потому что у Большунова много сил. И он контролирует ход гонки. Это прекрасно. Саша безумно силен.

— Многие считают, что Большунов в этом сезоне прибавил тактически...

— Так и должно было быть. Большунов же взрослеет и умнеет. Он видел свои ошибки в прошлом сезоне. Поэтому по-другому было нельзя. Думаю, со своим тренером Юрием Викторовичем Бородавко они всё проговаривают и просматривают. И после гонок решают, какие плюсы оставить, а какие ошибки убрать, чтобы они больше не появлялись. Все это хорошо и правильно, но нереализуемо, если нет сил. А у Большунова как раз сил столько, что он делает всё запланированное. Если у тебя не немножко не то состояние, то уже по ходу гонки начинаешь придумывать, как сделать лучше, не отстать от соперника. И все это зависит от формы, а она у Саши сейчас идеальная. И надо продержать ее до конца сезона. Я думаю, Большунов ее продержит. Его уже захватил азарт, при таком выступлении очень редко кто-то допускает спад. На победной волне обычно держишься до конца.