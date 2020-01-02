Александр Большунов: «Удивлен, что Хальфварссон не стал помогать»

Александр Большунов остался недоволен действиями шведа Калле Хальфварссона в гонке преследования на «Тур де Ски». Победивший россиянин хотел, чтобы швед вышел вперед на дистанции, но он отказался.

— Я удивлен, что Калле не стал помогать, — цитирует Большунова Expressen. — Я сказал ему об этом несколько раз, но он отказался.

После четырех гонок «Тур де Ски» 23-летний россиянин на 16 секунд опережает соотечественника Сергея Устюгова. На третьем месте — норвежец Йоханнес Клебо (+26 секунд).