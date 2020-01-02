Александр Большунов: «Разочарован в Клебо. Три часа плакал из-за этого»

Российский лыжник Александр Большунов сообщил, что норвежец Йоханнес Клебо не пришел на празднование его дня рождения, чем разочаровал его. 31 декабря россиянину исполнилось 23 года. До этого он заявил, что пригласил норвежского спортсмена попробовать с ним торт и домашнюю водка, которую приготовил его отец.

— Пришел ли Клебо? Нет, к сожалению, — цитирует россиянина Expressen. — Я три часа плакал, пытаясь пригласить его в наш отель.

— Как только у Большунова все хорошо, он очень счастлив и отправляет приглашения направо и налево, — отреагировал Клебо.

Ранее Большунов занял третье место в гонке на 15 км на «Тур де Ски». Победил Сергей Устюгов, вторым стал Иван Якимушкин.