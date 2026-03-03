Лыжи
3 марта, 20:35

Большунов — о мотивации соревноваться: «Сложно. Любой другой спортсмен уже ушел бы»

Ана Горшкова
Корреспондент

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, как мотивирует себя продолжать карьеру при отсутствии международных турниров.

«В отстранении прошли мои лучшие годы. На самом деле сложно, и я думаю, что любой другой спортсмен с таким багажом медалей, как у меня, сказал бы: «До свидания, я ухожу». И пошел бы любым другим делом заниматься, хватит спорта, но я пока здесь.

Где нахожу выход негативным эмоциям из-за отстранения? Я для себя сделал вывод, что лучше для меня — это пойти и прямо на тренировке ушататься по полной. Даже вот когда эта Олимпиада начиналась, какая-то надежда была, я прям неделю очень хорошо потренировался, мне понравилось», — сказал Большунов в эфире «России 24».

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась предоставить Большунову нейтральный статус. В январе выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию россиянина на решение FIS.

Александр Большунов
