Александр Большунов: «Рад, что до конца «Тур де ски» не осталось выходных»

Российский лыжник Александр Большунов отметил, что его устраивает ход «Тур де ски"-2019/20. 3 января он занял третье место в масс-старте, уступив победителю Йоханнесу Клебо 1 секунду. В общем зачете он занимает первое место, опережая идущего вторым Клебо на 18 секунд.

— Я не против того, что «Тур де ски» так тяжело складывается. Я действительно рад, что до его конца больше не осталось выходных, — цитирует официальный сайт FIS Большунова.