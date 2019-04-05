Александр Большунов: "Пусть Клебо подучит русский язык, тогда поговорим"

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как складывается общение со спортсменами из Норвегии. Также он отметил, в чем преимущество его главного соперника – Йоханнеса Клебо.

22-летний Клебо стал обладателем Кубка мира в сезоне-2018/19, Большунов расположился на второй строчке общего зачета.

– На тренировочных сборах с норвежцами пересекаетесь?

– Сборная России вообще закрытая команда. Где мы можем пересечься с остальными? В Крыму, например, никто кроме нас не тренируется, – сказал Большунов в интервью проекту "На лыжи".



– С Йоханнесом Клебо общаетесь? В прошлом сезоне было несколько эпизодов, когда вы после гонок на бис бежали в гору или еще раз финишировали.

– Нет, не общаюсь. Пусть подучит русский язык, тогда поговорим. В Квебеке нас с лыжного парка увозил автобус. Так вот, автобус был заполнен, а рядом со мной было свободное место. Зашел Клебо, прошел мимо меня, потом обратно, и так и не сел. Потом еще какой-то норвежец так сделал. Ну мне все равно, пусть стоя едут, раз так хотят.



– В чем его сила? Ведь в плане универсализма вы более совершенный лыжник, и это признают все, включая норвежцев.

– Его сила в правильном прохождении дистанции, спусков, в том, что он выбирает правильный момент для ускорения. Он же ускоряется один раз, но именно тогда, когда нужно. Клебо взрывается и сразу получает просвет. В сравнении со мной у него спринтерские качества развиты более сильно.

