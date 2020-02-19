Александр Большунов: «После столкновения с норвежцем буду только злее»

Российский лыжник, лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов заявил, что падение в полуфинале спринта на третьем этапе «Ски тура» только сильнее мотивирует его на следующие гонки. Во вторник Большунов споткнулся об упавшего норвежца Симена Хегстада Крюгера и не смог попасть в финал спринта.

— Если завтрашнюю гонку на 38 километров не перенесут или не отменят, то мое падение не окажет никакого влияния на итоговый результат, — цитирует NRK Большунова. — Наоборот, буду только злее. Когда я в последний раз злился после забега? Даже не помню. Все остальные забеги были честными, но сегодня все было не так хорошо.

Победителем спринта стал Йоханнес Клебо, сокративший отставание от Большунова в общем зачете до 482 очков. Следующей гонкой «Ски Тура» станет масс-старт свободным стилем на 38 километров.