Александр Большунов: «Похоже, сборная Норвегии собралась сражаться нечестно»

Российский лыжник Александр Большунов считает, что Симен Хегстад Крюгер специально наехал ему на лыжу в полуфинале спринта на третьем этапе «Ски тура». Крюгер и Большунов упали и не вышли в финал. В результате спринт выиграл Йоханнес Клебо.

— На мой взгляд, это несправедливо, — цитирует NRK Большунова. — Похоже, сборная Норвегии собралась сражаться нечестно. Он упал прямо у меня перед ногами. Если они собираются выигрывать таким образом, то пускай. Это кажется несправедливо.

— Думаете, он специально это сделал, чтобы помочь Гольбергу выиграть тур?

— Мне кажется, у него было более чем достаточно место, не было никаких причин наступать мне на лыжу.