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Александр Большунов: «Похоже, сборная Норвегии собралась сражаться нечестно»

21:02
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Российский лыжник Александр Большунов считает, что Симен Хегстад Крюгер специально наехал ему на лыжу в полуфинале спринта на третьем этапе «Ски тура». Крюгер и Большунов упали и не вышли в финал. В результате спринт выиграл Йоханнес Клебо.

18&nbsp;февраля. Оре. Победитель спринта Йоханнес Клебо (справа) и&nbsp;Федерико Пеллегрино.Клебо взял реванш, Большунова завалил норвежец. Новый вид спринта в лыжах оставил спорные впечатления

— На мой взгляд, это несправедливо, — цитирует NRK Большунова. — Похоже, сборная Норвегии собралась сражаться нечестно. Он упал прямо у меня перед ногами. Если они собираются выигрывать таким образом, то пускай. Это кажется несправедливо.

— Думаете, он специально это сделал, чтобы помочь Гольбергу выиграть тур?

— Мне кажется, у него было более чем достаточно место, не было никаких причин наступать мне на лыжу.

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