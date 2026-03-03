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Лыжные гонки

3 марта, 20:05

Большунов — о молодых лыжниках: «Пытаются закидать камнями и закопать при первом же случае»

Ана Горшкова
Корреспондент

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился мнением о молодых лыжниках.

«Я, думаю, ребята хорошо добавляют. Тренируются, есть у них стимул, но, как показывает время, многие не считают, что кто-то там... или что я лучший лыжник. То есть они, наоборот, пытаются закидать при первом же случае, закидать камнями, закопать, типа все, хватит тебе бегать и так далее.

Но есть и молодые юниоры, допустим, которые яростно болеют и сейчас даже подходят. Даже вот в ситуации на скиатлоне, когда Сахаров (Андрей, лыжник из Костромской области. — Прим. «СЭ») подходит, извиняется. Я говорю: «За что извиняешься?». Он: «Да мы там лыжами зацепились с тобой, я помешал». Я говорю ему: успокойся, это гонка. Это все в контакте, это нормально. А он такое говорит, меня так тронуло. Опять же, в этом контексте говорит: «Я вообще только благодаря вам стал заниматься лыжными гонками. И маме пообещал, что стану великим спортсменом».

Это главный стимул для меня сейчас бегать на внутренних стартах. И я очень рад, что есть такие ребята искренние, которые понимают серьезность, понимают уровень и стараются быть сильными и тренируются ради того, чтобы стать великими спортсменами», — сказал Большунов в эфире «России 24».

В ноябре 2025 года лыжник Савелий Коростелев раскритиковал Большунова за нападение на Александра Бакурова после полуфинального заезда в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Кировске.

Александр Большунов толкает Александра Бакурова в&nbsp;спину после финиша.«И это гордость страны?» Большунов напал на соперника после неудачного финиша на Кубке России

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Александр Большунов
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