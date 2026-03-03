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Лыжные гонки

3 марта, 19:55

Большунов: «Есть гонки, когда у меня лыжи начинают ни с того ни с сего ехать не так, как нужно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал ситуацию с Александром Бакуровым в начале сезоне.

На первом этапе Кубка России в Кировске Большунов толкнул соперника Бакурова в спину после поражения в полуфинале спринта. Соперник в итоге повредил ногу, а Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла решение отстранить Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова.

«Я не молчал. Многие считают, что на кого-то обижаюсь. Вообще ни на кого не обижаюсь. И ни с кем не стараюсь входить в какие-то конфликты. Да, были сложные моменты, конфликтные. Но я не тот человек, который обижался бы настолько, что уже все, не подходишь, еще что-то. Это было сегодня, завтра уже все по новой. Спокойно. Все остается в том дне, в котором это произошло», — сказал Большунов в эфире «России 24».

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Также лыжник ответил на вопрос о том, существует ли заговор против него.

«Ситуация, которая произошла в начале сезона, раскрыла многие интересные вещи. Пазлы в моей голове начали складываться, почему так происходило, почему во многих гонках, в которых лыжи должны были бы ехать, они не едут так, как нужно. И для меня это было большим всегда вопросом. Я не понимал, потому что всегда лыжи идеально работали. Понимаешь то, что лыжи, допустим, все равно в моем парке одни из лучших, но есть конкретные гонки... Наверное, у кого на эти гонки ставки очень большие, и у меня так лыжи — хоп, ни с того ни с сего начинают не так ехать, как хочется. Поэтому у меня реально какие-то пазлы стали складываться в голове. Я понимаю, что нужно менять подход.

Ну, международный старт — это международный старт... Там Большунов нужен, чтобы побеждать, чтобы выигрывать. А здесь в принципе нужно как-то Большунова обыгрывать, поэтому все методы хороши», — сказал Большунов.

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Александр Большунов
Сборная России по лыжным гонкам
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