Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:10

Большунов выиграл масс-старт на 50 км свободным стилем на чемпионате России

Большунов выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России в Сыктывкаре
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 50 километров свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 9 минут и 29,4 секунды.

Второе место занял Андрей Ларьков (+21,4). Третьим финишировал Андрей Мельниченко (+35,2).

Чемпионат России проходит с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.

Александр Большунов
Андрей Ларьков
Андрей Мельниченко
2
Читайте также
Что такое витамины и зачем они нужны?
Попал под западные санкции и со скандалом покинул Союз ММА России. Что сейчас происходит с Федором Емельяненко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В депутаты собралась?» Вяльбе упрекнула Степанову в звездной болезни
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости