Большунов выиграл масс-старт на 50 км свободным стилем на чемпионате России

Большунов выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России в Сыктывкаре

Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 50 километров свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 9 минут и 29,4 секунды.

Второе место занял Андрей Ларьков (+21,4). Третьим финишировал Андрей Мельниченко (+35,2).

Чемпионат России проходит с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.