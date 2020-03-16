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Александр Большунов: «Не сказал бы, что уделал Клебо в этом сезоне»

12:40

Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов заявил, что не считает себя намного сильнее норвежца Йоханнеса Клебо, который стал вторым в зачете Кубка.

— Несмотря на отсутствие эмоций от победы, есть ли радость от того, что наконец-то уделали Йоханнеса Клебо? — вопрос Большунову.

— Уделал? Я бы так не сказал, поскольку в спринте он все же пока лучший. Я чуть получше на дистанции, так что идем с ним параллельно, — приводит ТАСС слова Большунова.

— В итоге Клебо поздравил с победой? Или кто-то из норвежцев?

— Между прочим, поздравил только Шур Рете. Прислал СМС. А что касается Клебо, то последний раз мы с ним виделись после гонки на 50 км.

— То есть особо не контактируете между собой?

— После Канады мы собирались провести совместный сбор, вместе покататься, потренироваться. Но, похоже, в этом году из-за этого коронавируса не получится.

— В следующем сезоне с Клебо будете бороться и за медали чемпионата мира. Теперь от вас будут ждать только золота, которое должно стать первым в карьере.

— Для того чтобы выиграть золото, нужно еще хорошо потренироваться и сделать определенные выводы после этого сезона. Сделать так, чтобы к следующему сезону подняться хотя бы на полступеньки.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/7987049

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