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Сегодня, 12:03

Большунов начал проходить медицинское обследование. Федерация находится в контакте со спортсменом

Лыжник Большунов начал проходить медицинское обследование
Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото ФЛГР

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья лыжника Александра Большунова.

«Сегодня только первый день обследования. Поэтому говорить о чем-то еще рано. Федерация с ним на связи», — сказал Бородавко «СЭ».

4 декабря Большунов пропустил масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Теи и покинул соревнования.

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2 декабря 27-летний лыжник не смог выйти в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка России в Вершине Теи. 1 декабря Большунов завершил гонку на 10 км классическим стилем 9-м.

На данный момент у спортсмена только одна медаль. Он стал вторым в гонке с раздельным стартом свободным стилем.

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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