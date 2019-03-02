Александр Большунов: "Мы с тренером решили не стартовать. Хотя я бежать готов"

Лидер сборной России по количеству медалей чемпионата мира-2019 Александр Большунов в интервью "СЭ" рассказал,что решение пропустить воскресную гонку было принято после разговора с тренером Юрием Бородавко. Он также отметил, что готов бежать.
– Выглядите расстроенным.
– Мы с тренером решили не стартовать. Погодные условия будут сложными – плюс 10. Трасса разбита, мне по такой должно быть сложновато. Хотя я бежать готов.
– Вы внутренне согласились с тем, что по такой погоде здесь бежать марафон вам не стоит?
– Пока в раздумьях. Хотя понятно, что по мягкому снегу с моим весом ехать будет непросто. При каждом толчке буду проваливаться глубже, чем те, кто поменьше.
– У вас же изначально в планах было, что здесь 50 км пропускаете, но бежите в Холмеколлене.
– Я и здесь, и там готов.
– В эстафете тоже проваливались?
– Хоть шел дождь, трасса была жестче, чем в предыдущие дни. В четверг я катался после женской эстафеты – было просто нереально. Лыжи вообще не ехали.
– Получается, вы сегодня домой?
– Выходит так. (Владимир Иванов)
Полное интервью Большунова – скоро в "СЭ