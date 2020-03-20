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Александр Большунов: «Между мной и Устюговым есть дружба, но не такая близкая»

20:20
30 декабря. Толбах. Симен Крюгер, Сергей Устюгов и Александр Большунов (слева направо). Фото Instagram fiscrosscountry
30 декабря. Толбах. Симен Крюгер, Сергей Устюгов и Александр Большунов (слева направо). Фото Instagram fiscrosscountry
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Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своих отношениях с Сергеем Устюговым. По словам Большунова, они считают друг друга соперниками, но могут помочь на трассе.

— Расскажите о ваших отношениях с Устюговым. Вы кто — соперники, друзья?

— Соперники.

— Он для вас такой же соперник, как норвежские лыжники?

— По ходу гонки мы можем друг другу помочь, уступить или пропустить. Между нами есть дружба, но не такая близкая. (Отдел спорта «СЭ»)

Полностью интервью Большунова

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