Александр Большунов: «Между мной и Устюговым есть дружба, но не такая близкая»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своих отношениях с Сергеем Устюговым. По словам Большунова, они считают друг друга соперниками, но могут помочь на трассе.

— Расскажите о ваших отношениях с Устюговым. Вы кто — соперники, друзья?

— Соперники.

— Он для вас такой же соперник, как норвежские лыжники?

— По ходу гонки мы можем друг другу помочь, уступить или пропустить. Между нами есть дружба, но не такая близкая. (Отдел спорта «СЭ»)

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