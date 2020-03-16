Александр Большунов: «Когда узнал, что норвежцы не поедут в Северную Америку, испытал разочарование»

Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов рассказал о своих эмоциях в момент, когда стало известно о том, что сборная Норвегии не полетела на заключительные этапы сезона в Северную Америку, которые позже были отменены из-за угрозы коронавируса.

— Была тренировка, во время которой Юрий Викторович Бородавко сообщил мне, что сборная Норвегии не летит, — цитирует ТАСС Большунова. — Первое, что испытал, — разочарование, поскольку норвежцы все-таки были главными моими соперниками по этому сезону. Без них праздновать победу в Кубке мира было бы не очень хорошо. Это все равно что разослать приглашения к себе на день рождения, на который в итоге никто не пришел. Так и здесь: вместо того, чтобы приехать и порадоваться за меня, они просто отказались от выступления.

— Елена Валерьевна Вяльбе это решение норвежцев объяснила тем, что они просто не умеют проигрывать. Были похожие мысли?

— Да, похожие мысли действительно были. Более того, возможно, на отмену соревнований в Северной Америке могло повлиять как раз решение сборной Норвегии.

— Как, кстати, там обстановка? Что-то выдавало боязнь эпидемии?

— Нет, там все спокойно, все нормально.

— То есть ничего не мешало выходить на старт и сражаться за победу?

— Да, я готовился. Еще в пятницу проснулся с мыслями, что меня ждет подводящая работа к гонке, но в нашей группе уже было сообщение, что этап в Квебеке отменяется. От этого я очень сильно расстроился.

— Но все же сейчас, когда пришло осознание победы, испытываете положительные эмоции?

— Да эмоций никаких и не могло быть. Они должны были быть после борьбы, после вручения награды на пьедестале. Получилось же так, что все оборвали. Получилось все не так, как хотелось, поэтому мои мысли сейчас только о том, что нормально Кубок мира можно будет завоевать только в следующем году. Но это уже будет другой кубок.