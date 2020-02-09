Александр Большунов: «Гонка была сложной, норвежцы постоянно меняли тактику»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своей победе в гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Он выиграл гонку на 15 километров свободным стилем.

— Спасибо за поздравление, — сказал россиянин в эфире телеканала Eurosport 1. — Гонка была сложной. сборная Норвегии меняла тактику, они постоянно меняли «зайцев». Приходилось работать за ними закрывать просветы и набирать бонусные очки.

По ходу гонки Большунов упал, но затем сумел продолжить соревнования. Вторым стал норвежец Шур Рете. На третьей позиции еще один представитель России Иван Якимушкин. Его соотечественник Андрей Мельниченко стал четвертым.