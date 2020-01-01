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Александр Большунов: «Если Клебо думает, что у него мало шансов, ему стоит закончить борьбу»

18:19
Александр Большунов. Фото twitter.com
Александр Большунов. Фото twitter.com
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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал слова Йоханнеса Клебо по поводу расклада на «Тур де Ски»-2019/20.

 
1&nbsp;января. Тоблах. (слева направо) Сергей Устюгов, Александр Большунов и&nbsp;Иво Нисканен.Большунов и Устюгов зажгли в Тоблахе. Но Клебо очень близко

После четвертого этапа — гонки преследования — Большунов вышел в лидеры, опередив Клебо на 26 секунд. Норвежец посетовал, что у него осталось мало шансов на победу.

— Это была тяжелая гонка, потому что прямо со старта я взял максимальный темп и не отдыхал, — цитирует NRK Большунова. — Я был не в оптимальной форме, так что в конце сильно устал.

Слова Клебо? Сложно что-то сказать. Но если он и правда так думает, то ему стоит закончить борьбу и не начинать восхождение.

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