Александр Большунов: «Если Клебо думает, что у него мало шансов, ему стоит закончить борьбу»
18:19
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал слова Йоханнеса Клебо по поводу расклада на «Тур де Ски»-2019/20.
После четвертого этапа — гонки преследования — Большунов вышел в лидеры, опередив Клебо на 26 секунд. Норвежец посетовал, что у него осталось мало шансов на победу.
— Это была тяжелая гонка, потому что прямо со старта я взял максимальный темп и не отдыхал, — цитирует NRK Большунова. — Я был не в оптимальной форме, так что в конце сильно устал.
Слова Клебо? Сложно что-то сказать. Но если он и правда так думает, то ему стоит закончить борьбу и не начинать восхождение.
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