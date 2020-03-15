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Александр Большунов: «Если бояться коронавируса, то поймаешь его»

10:45
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Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов рассказал, что он думает о ситуации с коронавирусом.

— Соревнования были прерваны из-за пандемии коронавируса. Вас не пугает эта ситуация?

— Нет. Если бояться, то поймаешь его.

— В связи с распространением коронавируса врачи пристальнее следили за здоровьем спортсменов?

— Они были рядом, но занимались чем-то другим. Медики сидели в телефонах и даже не замечали нас, — цитирует Большунова RT.

Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены заключительные этапы Кубка мира по лыжным гонкам в США и Канаде.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/728518-bolshunov-pobeda-km-norvegiya-koronavirus

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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