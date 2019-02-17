Александр Большунов: "Для победы нужны были хорошие лыжи"

Российский лыжник Александр Большунов после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Италии заявил, что для высокого результата ему нужны были хорошие лыжи.

- С каждой минутой снег становился все мягче и мягче, - сказал Большунов в интервью пресс-службе Международной федерации лыжного спорта. - Для победы сегодня действительно были нужны хорошие лыжи.

Большунов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 1058 очков.

Все о лыжных гонках - здесь