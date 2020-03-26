Наталья Марьянчик выполнила условия проигранного пари

Журналист «СЭ» Наталья Марьянчик выполнила 50 берпи по итогам своего спора с коллегой Владимиром Ивановым.

В начале этого года Наталья в прямом эфире YouTube-канала «СЭ» усомнилась в том, что Александр Большунов сможет завоевать «Большой хрустальный глобус» по итогам лыжного сезона.

Владимир предложил Наталье пари, и в итоге с помощью Большунова выиграл спор.

Теперь пришло время расплаты — Наталья сделала стоявшие на кону 50 упражнений-берпи и записала их на видео.