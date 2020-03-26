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Наталья Марьянчик выполнила условия проигранного пари

18:40
Март. Москва. Наталья Марьянчик и Александр Большунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Март. Москва. Наталья Марьянчик и Александр Большунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Журналист «СЭ» Наталья Марьянчик выполнила 50 берпи по итогам своего спора с коллегой Владимиром Ивановым.

В начале этого года Наталья в прямом эфире YouTube-канала «СЭ» усомнилась в том, что Александр Большунов сможет завоевать «Большой хрустальный глобус» по итогам лыжного сезона.

Владимир предложил Наталье пари, и в итоге с помощью Большунова выиграл спор.

Теперь пришло время расплаты — Наталья сделала стоявшие на кону 50 упражнений-берпи и записала их на видео.

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