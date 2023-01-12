На Кубке мира по биатлону закончилось электричество. Халатность организаторов обошлась звезде из Норвегии в 8000 евро

Перебои со светом в Рупольдинге вмешались в результаты мужской индивидуальной гонки.

Со скандала стартовал пятый этап Кубка мира. Во время мужской индивидуальной гонки в Рупольдинге на стадионе неожиданно погас свет. Кому-то это сильно помешало, даже, можно сказать, лишило победы.

Лагрейд — главная жертва ошибки организаторов

Для начала коротко напомним правила мужской индивидуальной гонки. Спортсмены стартуют раздельно и бегут 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. За каждый промах ко времени биатлониста добавляется минута. Таким образом, цена ошибки на рубеже выше, чем в других гонках. Часто в топ-10 по итогам индивидуалки запрыгивают не самые известные и не самые быстрые биатлонисты, но с четырьмя нулями на рубежах.

В последние годы одним из главных фаворитов в таких гонках на Кубке мира смотрится норвежец Стурла Холм Лагрейд. В свой первый полноценный сезон на КМ (2020/2021) он забрал «Малый хрустальный глобус» в зачете индивидуальных гонок, в прошлом — занял в этой классификации второе место.

Именно Лагрейду должна была достаться победа в индивидуальной гонке на этапе в Рупольдинге. Но на стадионе неожиданно произошло отключение электричества. На некоторое время прервалась трансляция гонки, погас свет на трассе и стрельбищах. Больше всего не повезло тем, кто в эти минуты производил стрельбу.

Среди таких неудачников и оказался Лагрейд. Свет погас, когда он стрелял на последнем рубеже, проведя предыдущие три без промаха. Погасшие установки повлияли на точность норвежца — одна незакрытая мишень и ненужная добавленная минута к результату.

«Стрельба шла хорошо. Я чувствовал, что контролирую ситуацию, но на последнем выстреле свет погас, было трудно разглядеть мишень. Фокус стрельбы сместился. Отличить черное от серого намного сложнее, чем черное от белого. Было тяжело. Мне повезло, что я отделался одним промахом. Перебои с электричеством — это ошибка организаторов. Они должны это исправить», — негодовал обычно спокойный Лагрейд в интервью NRK.

Стурла Лагрейд. Фото Global Look Press

Организаторы задолжали Стурле 8 тысяч евро

Чистая стрельба Стурлы могла принести чисто норвежский подиум. Причем Лагрейд, если убрать из его результата эту штрафную минуту, должен был оказаться на первой ступени пьедестала. Вот результаты гонки:

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 48.48,4 (2)

2. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 9,9 (1)

3. Яков Фак (Словения) — 29,3 (0)

4. Стурла Лагрейд (Норвегия) — 42,8 (1)

Промах в темноте стоил Лагрейду не только кубковых очков, но и значительной суммы призовых. Закрой норвежец все мишени — заработал бы больше, чем в два раза. Призовые в личных гонках Кубка мира в этом сезоне распределяются следующим образом:

1-е место — 15 тысяч евро

2-е место — 12 тысяч евро

3-е место — 9 тысяч евро

4-е место — 7 тысяч евро

Самый большой чек забрал лидер общего зачета Йоханнес Бе, для которого это была 63-я победа на Кубке мира в карьере, но неприятный осадочек после индивидуальной гонки в Рупольдинге у него остался.

«Жаль, что так получилось. Признаюсь, послевкусие не очень приятное. Мне повезло со стартовым номером и со светом», — сказал Йоханнес Welt.

Йоханнес Бе празднует победу. Фото Global Look Press

Результаты остались в силе

Наблюдавшие за происходящим на месте были в шоке. Не понимал, что происходит, и легендарный Улле-Эйнар Бьорндален, который сейчас работает экспертом на телеканале TV2: «Это безнадежно. Я мог просто пойти домой, а не стоять там. Я не испытывал ничего подобного за все свои 30 лет в биатлоне. Это была настоящая пародия».

Не мог подобрать слова и спортивный директор IBU Даниэль Бем: «Очень неприятная ситуация, который вы не хотите. Сейчас мы оцениваем то, что произошло. Мы еще не нашли причину отключения электричества, но узнаем позже, чтобы это больше не повторилось».

Жюри соревнований собралось после гонки, но ее результаты решили не пересматривать, оставив всех на своих местах. От организаторов тоже никаких компенсаций не предвидится. Значит, за ошибки других снова платить спортсменам.