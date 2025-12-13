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Бородавко ответил шведской лыжнице Рибом: «Очень не любят соперников. Им очень вольготно живется»

Микеле Антонов
Корреспондент

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» ответил шведской лыжнице Эмме Рибом на критику допуска россиян.

Ранее Рибом раскритиковала FIS за допуск российских лыжников. Спортсмена заявила, что сожалеет об этом решении.

«С таким встречаемся постоянно. Особенно со шведско-норвежской стороны. Они очень не любят соперников, потому что российские лыжники были прямыми конкурентами. Им это очень не нравилось. Сейчас им очень вольготно живется. Самое страшное, что они еще не разбираясь в политике, пытаются закрывать этот политический аспект, поскольку антироссийская пропаганда работает очень и очень сильно. Обижаться, делать какие-то выводы... Каждый человек имеет право на свои мысли. Ради бога. Не будем обращать внимания. К нашему счастью, их значительное меньшинство», — сказал Бородавко «СЭ».

10 декабря стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации.

Непряева не вышла в четвертьфинал спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Но это не помешало ей завоевала квоту для участия в Олимпийских играх 2026 года.

Мужской спринт свободным стилем пройдет 13 декабря и начнется в 16.15. Финал состоятся в 18.40. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Эмма Рибом
Юрий Бородавко
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