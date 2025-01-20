Бородавко — о словах президента FIS: «Зная скандинавское лобби, отмечу, что у нас достаточно мало шансов, чтобы вернуться на этапы Кубка мира»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о заявлении главы Международной федерации лыжных видов (FIS) спорта Йохана Элиаша, который выступил за допуск к соревнованиям россиян в нейтральном статусе.

«Я бы сильно не обольщался, ведь это заявления лишь одного человека, хоть он и является президентом. На сегодняшний день FIS — общественная организация. Все решения принимаются коллегиально. Зная скандинавское лобби, отмечу, что у нас достаточно мало шансов, чтобы вернуться на этапы Кубка мира. Кроме того, существуют многочисленные запреты на въезд россиян. Это политические вопросы, которые зависят уже не от конкретно FIS», — сказал Бородавко «СЭ».

Международная федерация лыжных видов (FIS) отстранила от соревнований российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года.

Дарик Агаларов