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Бородавко — о словах президента FIS: «Зная скандинавское лобби, отмечу, что у нас достаточно мало шансов, чтобы вернуться на этапы Кубка мира»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о заявлении главы Международной федерации лыжных видов (FIS) спорта Йохана Элиаша, который выступил за допуск к соревнованиям россиян в нейтральном статусе.

«Я бы сильно не обольщался, ведь это заявления лишь одного человека, хоть он и является президентом. На сегодняшний день FIS — общественная организация. Все решения принимаются коллегиально. Зная скандинавское лобби, отмечу, что у нас достаточно мало шансов, чтобы вернуться на этапы Кубка мира. Кроме того, существуют многочисленные запреты на въезд россиян. Это политические вопросы, которые зависят уже не от конкретно FIS», — сказал Бородавко «СЭ».

Международная федерация лыжных видов (FIS) отстранила от соревнований российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года.

Дарик Агаларов

Юрий Бородавко
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