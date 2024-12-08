Йохауг завоевала золото в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла скиатлон на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Четырехкратная олимпийская чемпионка преодолела дистанцию в 20 км (10 км классическим стилем и 10 км свободным стилем) за 54 минуты 31,5 секунды.

Второй финишировала еще одна представительница Норвегии Хайди Венг, отставшая от победительницы на 42,6 секунды. Тройку призеров замкнула американка Джесси Диггинс (+43,1).

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

2-й этап

Лиллехаммер (Норвегия)

Женщины. Скиатлон (2х10 км), топ-6

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 54.31,5

2. Хайди Венг (Норвегия) — 42,6

3. Джесси Диггинс (США) — 43,1

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 47,1

5. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) — 50,1

6. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1.36,0