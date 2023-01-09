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9 января, 23:52

Клебо: «Перед началом сезона я не был уверен, что выиграю хотя бы одну гонку, но я глубоко ошибался»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о том, что выиграл 11 из 14 гонок, в которых выступал в этом сезоне.

«Я высоко ценю эти результаты, особенно если вспомнить, как обстояли дела в июле. Перед началом сезона я действительно не был уверен, что выиграю хотя бы одну гонку до Рождества. Сейчас мои высказывания перед сезоном выглядят некорректно, я это понимаю.

Однако в тот момент у меня были именно такие мысли и такое видение ситуации — я едва двигался. Но я готов первым признать, что ошибался в своих ощущениях. Глубоко ошибался», — приводит слова Клебо VG.

Летом 26-летний лыжник получил травму бедра и был вынужден снизить темп подготовки к сезону.

На «Тур де Ски» сезона-2022/23 Клебо выиграл шесть из семи гонок, проиграв только заключительный масс-старт в гору. Это не помешало норвежцу выиграть третий в своей карьере «Тур де Ски».

Источник: VG
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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