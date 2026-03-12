Клебо госпитализирован после падения на этапе Кубка мира в Драммене

11-кратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо попал в больницу после падения в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Драммене.

Инцидент произошел в полуфинале спринта классическим стилем. Клебо упал и ударился головой, после инцидента держался за нее и покинул трассу в сопровождении двух организаторов.

«Он немного не в себе, больше мне нечего сказать, — сообщил NRK главный тренер сборной Норвегии Арильд Монсен. — Его везут на медицинский осмотр. В больнице ему проведут дополнительное обследование».

29-летнему Клебо принадлежит рекорд по количеству золотых медалей в истории зимних Олимпийских игр — 11. Также он является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки «Тур де Ски».

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