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3 января, 16:08

Волков рассказал о проблемах Непряевой с держанием лыж

Анастасия Пилипенко

Российский лыжник Сергей Волков рассказал, что россиянка Дарья Непряева испытывала проблемы с держанием лыж во время квалификации к спринту на «Тур де Ски» и это могло отразиться на ее результате.

«Я уже с Дашей списался. Насколько я знаю, были серьезные проблемы с держанием, она мне сказала. Я не делал бы выводов о ее результате. Так бывает, что лыжи не держат в какой-то гонке или едут не очень хорошо. Так было и будет всегда, нужно смириться с этим. За Савелия обидно, 31-я позиция. Но завтра, думаю, они будут бороться за высокие места», — цитирует Волкова ТАСС.

В квалификации спринта Непряева показала 41-й результат и не смогла выйти в четвертьфинал. Россиянин Савелий Коростелев также не сумел преодолеть квалификацию и занял 31-е место.

«Тур де Ски» проходит в Италии. Соревнования завершатся 4 января мужским и женским масс-стартом.

10 декабря Коростелев и Непряева получили нейтральный статус от FIS. На этапе Кубка мира в швейцарском Давосе они завоевали квоты для участия в Олимпийских играх-2026 в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

Источник: ТАСС
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Дарья Непряева
Сергей Волков
Сборная России по лыжным гонкам
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