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Сегодня, 18:25

Клебо стал победителем спринта на первом этапе «Тур де Ски»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринтерскую гонку на первом этапе многодневки «Тур де Ски».

Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 32,34 секунды. Второе место занял француз Люка Шанава, отставший от лидера на 0,42 секунды. Третьим стал швейцарец Яник Рибли (+0,49).

Кубок мира-2024/25. «Тур де Ски»

Первый этап. Тоблах (Италия)

Спринт

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.32,34

2. Люка Шанава (Франция) — +0,42

3. Яник Рибли (Швейцария) — +0,49

4. Ришар Жуве (Франция) — +7,10

5. Валерио Гронд (Швейцария) — +13,41

6. Бен Огден (США) — +13,52

Йоханнес Клебо
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