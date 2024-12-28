Клебо стал победителем спринта на первом этапе «Тур де Ски»
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринтерскую гонку на первом этапе многодневки «Тур де Ски».
Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 32,34 секунды. Второе место занял француз Люка Шанава, отставший от лидера на 0,42 секунды. Третьим стал швейцарец Яник Рибли (+0,49).
Кубок мира-2024/25. «Тур де Ски»
Первый этап. Тоблах (Италия)
Спринт
Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.32,34
2. Люка Шанава (Франция) — +0,42
3. Яник Рибли (Швейцария) — +0,49
4. Ришар Жуве (Франция) — +7,10
5. Валерио Гронд (Швейцария) — +13,41
6. Бен Огден (США) — +13,52
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