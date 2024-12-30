«Тур де Ски» 2024 / 2025: расписание гонок и где смотреть
Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» проходит в рамках четвертого и пятого этапов Кубка мира сезона 2024/25 в Тоблахе (Италия) и Валь-ди-Фьемме (Италия) с 28 декабря по 5 января.
Расписание гонок «Тур де Ски» 2024/25
Тоблах, Италия
28 декабря, суббота
18.00. Мужчины. Женщины. Спринт, свободный стиль, квалификация и финалы
29 декабря, воскресенье
14.30. Женщины. Масс-старт, классический стиль, 15 км
16.45. Мужчины. Масс-старт, классический стиль, 15 км
31 декабря, вторник
13.30. Мужчины. Раздельный старт, свободный стиль, 20 км
16.45. Женщины. Раздельный старт, свободный стиль, 20 км
1 января, среда
12.30. Мужчины. Преследование, классический стиль, 15 км
14.30. Женщины. Преследование, классический стиль, 15 км
Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января, пятница
14.15. Мужчины. Женщины. Спринт, классический стиль, квалификация
16.45. Мужчины. Женщины. Спринт, классический стиль, финалы
4 января, суббота
13.00. Мужчины. Скиатлон, 20 км
17.30. Женщины. Скиатлон, 20 км
5 января
16.15. Мужчины. Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль, 10 км
17.30. Женщины. Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль, 10 км
Время — московское.
Трансляции гонок «Тур де Ски» и Кубка мира по лыжным гонкам в России организуют каналы холдинга «Матч ТВ». В прямом эфире соревнования показывает телеканал «Матч! Арена». Расписание и результаты Кубка мира в полном объеме можно найти в разделе на сайте «СЭ».