28 декабря, 10:45

«Тур де Ски»: онлайн-трансляция спринтерских гонок

«Тур де Ски» стартует в Тоблахе 28 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дарья Непряева.
Фото Global Look Press

Мужская и женская спринтерские гонки в рамках «Тур де Ски» пройдут в итальянском Тоблахе в воскресенье, 28 декабря. В соревнованиях в нейтральном статусе участвуют российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

Расписание спринтерских гонок на «Тур де Ски»

28 декабря, воскресенье

  • 13.45. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
  • 14.20. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
  • 17.35. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
  • 17.40. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

Где смотреть «Тур де Ски»

В России прямую трансляцию покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лыжная многодневка «Тур де Ски» стартует 28 декабря 2025-го и завершится 4 января 2026-го. Расписание, результаты и обзоры изучайте в разделе лыжных гонок сайта «СЭ».

Дарья Непряева
Савелий Коростелев
Тур де Ски
