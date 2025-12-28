«Тур де Ски»: онлайн-трансляция спринтерских гонок
«Тур де Ски» стартует в Тоблахе 28 декабря
Мужская и женская спринтерские гонки в рамках «Тур де Ски» пройдут в итальянском Тоблахе в воскресенье, 28 декабря. В соревнованиях в нейтральном статусе участвуют российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев.
Расписание спринтерских гонок на «Тур де Ски»
28 декабря, воскресенье
- 13.45. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
- 14.20. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
- 17.35. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
- 17.40. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Где смотреть «Тур де Ски»
В России прямую трансляцию покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Лыжная многодневка «Тур де Ски» стартует 28 декабря 2025-го и завершится 4 января 2026-го. Расписание, результаты и обзоры изучайте в разделе лыжных гонок сайта «СЭ».
