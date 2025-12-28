«Тур де Ски»: онлайн-трансляция спринтерских гонок

Мужская и женская спринтерские гонки в рамках «Тур де Ски» пройдут в итальянском Тоблахе в воскресенье, 28 декабря. В соревнованиях в нейтральном статусе участвуют российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

Расписание спринтерских гонок на «Тур де Ски»

28 декабря, воскресенье

13.45. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

14.20. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

17.35. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

17.40. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

Где смотреть «Тур де Ски»

В России прямую трансляцию покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лыжная многодневка «Тур де Ски» стартует 28 декабря 2025-го и завершится 4 января 2026-го. Расписание, результаты и обзоры изучайте в разделе лыжных гонок сайта «СЭ».