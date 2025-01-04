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Сегодня, 19:10

Йохауг выиграла скиатлон на этапе «Тур де Ски»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей скиатлона на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

36-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 54 минуты 53,3 секунды. Второй стала австрийка Тереза Штадлобер, отставшая от лидера на 30,6 секунды. Тройку призеров замкнула еще одна норвежка Астрид Слинн. Она уступила серебро в результате фотофиниша.

Кубок мира-2024/25. «Тур де Ски»

Шестой этап. Валь-ди-Фьемме (Италия)

Скиатлон

Женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 54.53,3

2. Тереза Штадлобер (Австрия) — +30,6

3. Астрид Слинн (Норвегия) — +30,6

4. Эбба Андерссон (Швеция) +30,7.

5. Джессика Диггинс (США) — +55,0.

6. Кертту Нисканен (Финляндия) — +2.06,2

Тереза Йохауг
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