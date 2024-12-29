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Клебо стал победителем масс-старта на первом этапе «Тур де Ски»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

Клебо показал результат 38 минут 24,4 секунды.

Норвежцы заняли все места в топ-3 — вторым стал Эрик Вальнес, отставший от лидера на 0,6 секунды. Тройку замкнул Ховард Мосеби (+1,2).

Кубок мира-2024/25. «Тур де Ски»

Первый этап. Тоблах (Италия)

Масс-старт

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 38.24,4

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,6

3. Ховард Мосеби (Норвегия) — +1,2

4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — +2,1

5. Эдвин Ангер (Швеция) — +2,3

6. Харальд Амундсен (Норвегия) — +3,3

Йоханнес Клебо
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