Диггинс выиграла масс-старт на первом этапе «Тур де Ски», Йохауг стала шестой
Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей масс-старта в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски».
33-летняя спортсменка показала результат 42 минуты 23,6 секунды.
Второе место заняла Кертту Нисканен из Финляндии, отставшая от лидера на 0,5 секунды. Тройку призеров замкнула норвежка Астрид Ойре Шлинн (+0,7).
36-летняя Тереза Йохауг заняла шестое место в гонке (+4,6).
Кубок мира-2024/25. «Тур де Ски»
Первый этап. Тоблах (Италия)
Масс-старт
Женщины
1. Джессика Диггинс (США) — 2.59,62
2. Кертту Нисканен (Финляндия) — +0,5
3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) — +0,7
4. Хейди Венг (Норвегия) — +0,8
5. Силье Теодорсен (Норвегия) — +2,2
6. Тереза Йохауг (Норвегия) — +4,6
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