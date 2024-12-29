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Сегодня, 16:46

Диггинс выиграла масс-старт на первом этапе «Тур де Ски», Йохауг стала шестой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей масс-старта в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски».

33-летняя спортсменка показала результат 42 минуты 23,6 секунды.

Второе место заняла Кертту Нисканен из Финляндии, отставшая от лидера на 0,5 секунды. Тройку призеров замкнула норвежка Астрид Ойре Шлинн (+0,7).

36-летняя Тереза Йохауг заняла шестое место в гонке (+4,6).

Кубок мира-2024/25. «Тур де Ски»

Первый этап. Тоблах (Италия)

Масс-старт

Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 2.59,62

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — +0,5

3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) — +0,7

4. Хейди Венг (Норвегия) — +0,8

5. Силье Теодорсен (Норвегия) — +2,2

6. Тереза Йохауг (Норвегия) — +4,6

Джессика Диггинс
Тереза Йохауг
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