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Тренеру российских лыжников Сорину запретили парковаться на этапе Кубка мира в Тоблахе

Руслан Минаев

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отозвала разрешение на парковку у тренера Егора Сорина из-за отсутствия у него нейтрального статуса, сообщает Aftonbladet.

Издание опубликовало фотографию тренера в Тоблахе (Италия), где в эти дни проходит «Тур де Ски», сидящего за рулем автомобиля для лиц, имеющих аккредитацию FIS для нейтральных спортсменов и персонала.

Ранее стало известно, что Сорин присутствует в Италии, где проходит многодневка «Тур де Ски». Участие в турнире принимают россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева, выступающие в нейтральном статусе.

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Егор Сорин
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