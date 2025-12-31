Тренеру российских лыжников Сорину запретили парковаться на этапе Кубка мира в Тоблахе

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отозвала разрешение на парковку у тренера Егора Сорина из-за отсутствия у него нейтрального статуса, сообщает Aftonbladet.

Издание опубликовало фотографию тренера в Тоблахе (Италия), где в эти дни проходит «Тур де Ски», сидящего за рулем автомобиля для лиц, имеющих аккредитацию FIS для нейтральных спортсменов и персонала.

Ранее стало известно, что Сорин присутствует в Италии, где проходит многодневка «Тур де Ски». Участие в турнире принимают россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева, выступающие в нейтральном статусе.