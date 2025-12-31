Лыжи
Кубок мира
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Уведомления
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

31 декабря 2025, 17:00

Сорин — о 64-м месте Коростелева в масс-старте на «Тур де Ски»: «Это рабочий момент»

Руслан Минаев

Тренер российского лыжника Савелия Коростелева Егор Сорин прокомментировал 64-е место спортсмена в масс-старте на 5 км на «Тур де Ски» в Тоблахе.

Коростелев преодолел дистанцию за 9 минут 56,8 секунды, упав в концовке гонки. Россиянин занял итоговое 64-е место.

«Группы были распределены равномерно, и падение, а затем потеря порядка 10 секунд сказались на итоговом результате, — цитирует ТАСС Сорина. — Проигрыш увеличился, но некритично. Это рабочий момент, лучше сейчас он проиграет, чем это случится потом, когда будут разыгрываться другие места».

Победителем масс-старта стал американец Гус Шумахер, который преодолел дистанцию за 9 минут 35,4 секунды. Второе место занял австриец Бенджамин Мозер. Он отстал от лидера на 0,2 секунды. Третьим финишировал норвежец Ларс Хегген (+0,6 секунды).

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Егор Сорин
Савелий Коростелев
Читайте также
Популярное видео
Отыграется ли ЦСКА в серии с «Авангардом»?
Отыграется ли ЦСКА в серии с «Авангардом»?
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» повел в серии с минчанами
«Ак Барс» повел в серии с минчанами
«Болонья» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Болонья» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Сельта»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Сельта»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Порту» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Порту» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
Овечкин скоро все скажет
Овечкин скоро все скажет
«ПСЖ» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Брага» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Брага» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Авто» поменял тренера, генменеджер «Трактора» признал ошибки
«Авто» поменял тренера, генменеджер «Трактора» признал ошибки
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
В «Динамо» все свалили на Кудашова
В «Динамо» все свалили на Кудашова
Бодипозитив — зло? Дзидзария — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Бодипозитив — зло? Дзидзария — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости