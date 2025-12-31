Сорин — о 64-м месте Коростелева в масс-старте на «Тур де Ски»: «Это рабочий момент»

Тренер российского лыжника Савелия Коростелева Егор Сорин прокомментировал 64-е место спортсмена в масс-старте на 5 км на «Тур де Ски» в Тоблахе.

Коростелев преодолел дистанцию за 9 минут 56,8 секунды, упав в концовке гонки. Россиянин занял итоговое 64-е место.

«Группы были распределены равномерно, и падение, а затем потеря порядка 10 секунд сказались на итоговом результате, — цитирует ТАСС Сорина. — Проигрыш увеличился, но некритично. Это рабочий момент, лучше сейчас он проиграет, чем это случится потом, когда будут разыгрываться другие места».

Победителем масс-старта стал американец Гус Шумахер, который преодолел дистанцию за 9 минут 35,4 секунды. Второе место занял австриец Бенджамин Мозер. Он отстал от лидера на 0,2 секунды. Третьим финишировал норвежец Ларс Хегген (+0,6 секунды).