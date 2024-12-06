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Сегодня, 16:23

Йохауг одержала первую победу после возобновления карьеры

Руслан Минаев
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг победила в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Ее результат составил 25 минут 16,4 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Хейди Венг, отставшая на 11,4 секунды. Третье стала норвежка Астрид Слинд (+43,2 секунды).

Четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг одержала первую победу после возобновления карьеры в августе. 36-летняя норвежка выиграла 83-й этап Кубка мира.

Тереза Йохауг
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Норвежские лыжники заняли шесть первых мест в разделке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

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