Йохауг одержала первую победу после возобновления карьеры

Норвежская лыжница Тереза Йохауг победила в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Ее результат составил 25 минут 16,4 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Хейди Венг, отставшая на 11,4 секунды. Третье стала норвежка Астрид Слинд (+43,2 секунды).

Четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг одержала первую победу после возобновления карьеры в августе. 36-летняя норвежка выиграла 83-й этап Кубка мира.