Свищев о решении властей Норвегии не пускать российских спортсменов на территорию страны: «Нужно лишать их турниров»

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» прокомментировал новость о том, что российские лыжники не выступят на этапе Кубка мира в Норвегии из-за ограничений властей.

16 ноября 2026 года правительство Норвегии ввело прямой запрет на въезд для профессиональных спортсменов из России и Беларуси, даже если они имеют официальный допуск от международных федераций (включая нейтральный статус).

«Наш президент все сказал по поводу недопуска наших спортсменов в разные страны. ОКР и МИД отреагировали на это событие, четко обозначили свою позицию. Это неспортивное поведение руководителей стран, которые не пускают наших ребят на соревнования.

Мы должны ждать реакции МОК. Они должны все расставить на свои места, должны отстаивать интересы спортсменов. Это задача международной федерации и МОК. Какая должна быть реакция? Если страна не хочет пускать российских спортсменов, то нужно лишать ее права проводить турниры. МОК передаст права тем странам, где рады видеть всех спортсменов», — сказал Свищев «СЭ».

Ближайший этап Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии пройдет с 4 по 6 декабря 2026 года в Тронхейме.